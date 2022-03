Covid. In Sicilia 4.762 i nuovi casi, indice positività sale al 13,8%

(DIRE) Palermo, 1 Mar. – Sono 4.762 i nuovi casi di positività al Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 34.268 tamponi processati. L’indice di positività sale al 13,8% (ieri era al 12,6%). Il report giornaliero del ministero della Salute segnala altri 33 decessi, di cui sei nella giornata di ieri. Le guarigioni tra ieri e oggi sono state 3.807, mentre il numero degli attuali positivi nell’isola torna a salire: sono 229.679, 1.433 più di ieri. In lieve diminuzione i ricoverati negli ospedali siciliani: ieri erano 1.116, oggi sono 1.111 (di cui 72 in terapia intensiva). (Red/ Dire) 18:26 01-03-22