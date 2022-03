Messico. Strage ad un funerale, 12 le vittime nel cartello rivale

A San José de Gracia, piccola località dello stato di Michoacán, è stato seminato il terrore. Sono stati fucilati dodici uomini durante il funerale di una donna, madre di uno di loro. Una serie di macchine sono state viste avvicinarsi dallo stato di Jalisco, ormai da diverso tempo in guerra contro lo stato del Michoacán per il controllo della droga. Una dozzina di uomini sono stati fucilati al muro della chiesa ed i cadaveri portati via, insieme alle tracce di sangue dai marciapiedi.

“Vedendo il numero di criminali sulla scena e secondo i protocolli, abbiamo dovuto ritirarci”, ha ammesso il Sindaco di San José de Gracia. “Non abbiamo la potenza di fuoco per gestire questo tipo di situazioni”. A cerimonie come un funerale vi partecipano molti componenti del cartello rivale e per questo è stato scelto come luogo del massacro. “In una situazione come questa le amministrazioni locali sono allo sbaraglio – ha concluso il primo cittadino – tutto ciò che possiamo fare è denunciare e chiedere rinforzi”.

FL