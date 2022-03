Palestre scolastiche e servizi per l’istruzione: Reggio Calabria risponde presente con tre progetti da finanziare con i bandi del Pnrr

Da Palazzo San Giorgio presentate le schede per la realizzazione di palestre nelle scuole di Cannavò e Oliveto e per la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia a San Brunello

La Commissione europea ha recentemente dato il via libera alla prima rata di finanziamenti per l’Italia da 21 miliardi di euro dal Recovery fund: si tratta di 10 miliardi di trasferimenti e 11 di prestiti. Palazzo Chigi ha reso noto che da Bruxelles è arrivata la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a fine dicembre, certificando il raggiungimento dei 51 obiettivi previsti nel Pnrr per il 2021. “Si tratta di un passaggio importante per il nostro Paese – afferma Lucia Anita Nucera assessore all’istruzione del comune di Reggio Calabria – che consentirà di proseguire nel solco degli investimenti necessari anche per la nostra regione e il comune”. In questo ambito, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il bando da 300 milioni di euro per la messa in sicurezza e la realizzazione di palestre scolastiche.

Si tratta della fase operativa della Missione 4 Istruzione e Ricerca, Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole” finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Inoltre, è stato pubblicato, sempre dal MIUR, il bando da 3 miliardi di euro per la realizzazione di asili nido e scuole dell’infanzia. Il primo bando ha l’obiettivo di aumentare la disponibilità di palestre e impianti sportivi, costruendo o ristrutturando spazi da utilizzare come palestre per le scuole. Il secondo avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi, grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti.

“È un’occasione da non perdere – continua l’assessore Nucera – che abbiamo immediatamente utilizzato per presentare progetti per la nostra città. Abbiamo presentato complessivamente tre progetti con il Pnrr: due per la realizzazione di palestre scolatiche e uno per un asilo. Le palestre saranno realizzate in due quartieri periferici della città: la prima a Cannavò, presso l’istituto comprensivo San Sperato Mosorrofa, e l’altra ad Oliveto, presso l’istituto comprensivo Giuseppe Moscato – Gallina. Inoltre, è prevista la demolizione e la ricostruzione della scuola dell’ infanzia di San Brunello, dell’istituto comprensivo Falcomatà – Archi”.

“Nel complesso – ha aggiunto Lucia Nucera – continuiamo a mantenere alta l’attenzione su tutte le strutture. Sin dal mio insediamento – spiega – ho iniziato un monitoraggio delle strutture scolastiche attraverso una serie di sopralluoghi in tutti gli istituti per incontrare i dirigenti e capire oltre i bisogni e le necessità a cui rispondere con urgenza, compresi i progetti di edilizia da realizzare utilizzando i fondi che il PNNR prevede”.

