Reggio Calabria, Delfino: “Aperto avviso pubblico per istituzione di un Elenco comunale aperto delle strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali”

La manifestazione d’interesse servirà al Comune ad individuare luoghi idonei ad attuare progetti personalizzati elaborati dal Servizio Sociale Professionale

A partire dal prossimo 10 marzo si potranno presentate le istanze per entrare a far parte dell’Elenco comunale aperto delle Strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali, autorizzate al funzionamento ed accreditate provvisoriamente, per la gestione di servizi di accoglienza, protezione, assistenza e supporto di minori, adulti disabili ed anziani.

«Attraverso questo elenco – ha spiegato l’assessore al Welfare, Demetrio Delfino – i cittadini potranno conoscere le opportunità e le risorse disponibili, nel contesto della rete dei servizi e delle strutture residenziali e semi-residenziali. Allo stesso tempo, per il Comune sarà più semplice ricercare luoghi idonei ad attuare progetti personalizzati elaborati dal Servizio Sociale Professionale».

Riprendendo le disposizioni dell’avviso appena pubblicato, il delegato alle Politiche sociali ha aggiunto che «l’Elenco delle strutture è pubblico ed aperto, ed è soggetto ad aggiornamento periodico, in esito a nuove richieste di iscrizione da parte dei soggetti, pubblici e privati, che siano in possesso, oltre che dell’autorizzazione al funzionamento, dei requisiti previsti dalla DGR n. 503/2019 e relativo Regolamento n. 22/2019». Ed ancora: «Il registro è articolato in sezioni, corrispondenti alle varie tipologie di strutture, e riporta i dati identificativi del soggetto titolare dell’autorizzazione, i dati della struttura e la relativa organizzazione, la tipologia (pubblica o privata), nonché la carta dei servizi».

«L’iscrizione all’Elenco comunale delle strutture socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali – ha specificato l’assessore Demetrio Delfino – è condizione necessaria per eventuali convenzionamenti con il Comune». Nel ringraziare il dirigente ed i funzionari del settore per «l’importante lavoro portato avanti», il titolare della delega al Welfare ha invitato «tutti gli interessati a consultare i dettagli dell’avviso pubblico riportati sul sito internet ufficiale dell’Ente».

Tutte le info relative al bando sono disponibili sul sito web dell’Ente: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo111458.html

Comunicato Stampa