Terni, scoppia un incendio in un’azienda di trasporti

Nella giornata del 28 Febbraio, i Vigili del Fuoco di Terni con il supporto delle squadre provenienti dal Comando di Perugia, Rieti e Viterbo, sono intervenuti per un incendio che nella parte esterna di una azienda di trasporti in strada di Sabbione, nel polo industriale. Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, hanno interessato bancali in legno stipati su un’area all’aperto e a ridosso della struttura. A scopo precauzionale alcuni residenti nelle zone adiacenti l’azienda sono state allontanate dalle proprie abitazioni.

Dopo oltre quattordici ore di lavoro le fiamme sono sotto controllo, ma risultano distrutte le tensostrutture e collassato su se stesso il capannone. Sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento, cinque le squadre al lavoro.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78092