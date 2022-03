I Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Osimo per un incidente stradale in via Jesi. Una sola auto coinvolta. Il conducente ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi a bordo strada. All’arrivo della squadra VVF l’uomo era già fuori dall’abitacolo e quindi si è provveduto alla messa in sicurezza l’auto coinvolta.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78114