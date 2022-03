(DIRE) Potenza, 2 Mar. – Sono 410 i positivi al Covid in Basilicata su 2.730 tamponi molecolari e antigenici analizzati ieri primo marzo. Nella stessa giornata si sono registrate 503 guarigioni e un decesso, a Ruoti. In totale sono 96 le persone ricoverate: 56 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui due in terapia intensiva, e 40 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui una in terapia intensiva. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. (Anm/Dire) 17:32 02-03-22