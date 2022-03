Covid. Puglia, 13 decessi e 3.302 nuovi contagiati

(DIRE) Bari, 2 Mar. – Il 12,3% dei 26.836 test processati in Puglia per accertare l’infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 3.302 nuove positività la gran parte della quali rilevate in provincia di Lecce in cui si contano 1.052 malati covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi contagiati, le province di Bari con 839, Foggia con 517, Taranto con 407, Brindisi con 231 e Bat con 213. Altri 28 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 15 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 75.557 di cui 581 ricoverati in area non critica covid (12 in meno rispetto a ieri) e 33 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri). Le vittime del virus sono 13 che fanno salire a 7.690 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi. (Adp/Dire) 13:45 02-03-22