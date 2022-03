Prato. Droga: arrestato fornitore all’ingrosso e al dettaglio di diversi pusher

Comando Provinciale di Prato – Prato , 02/03/2022 12:10

Oggi 02.03.2022, alle ore 01.30, in Prato, i militari del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC. in collaborazione con il Nucleo Cinofili CC. di Firenze arrestavano per “detenzione aggravata ai fini di spaccio di stupefacenti” un 48 enne di Prato, celibe, disoccupato, incensurato, già commerciante in città, poiché, all’antecedenti ore 19.50 del 01.03.2022, controllato all’interno del borghetto denominato “il cantiere” a bordo della sua Alfa Romeo MITO veniva trovato in possesso di gr. 4 “cocaina” suddivisi in 5 bustine, gr. 7,3 di “marijuana” in 2 bustine e gr. 6 di “hashish” in 2 analoghi involucri quindi, dalla conseguente perquisizione domiciliare, si rinvenivano altri gr. 5 di “cocaina” in una bustina, mezzo panetto di “hashish” di gr 52,3, due buste grandi di “cellophane” contenenti kg 1,750 d’infiorescenze di “marijuana” kg. 12 di “hashish”, frazionati in 120 panetti da gr 100 cadauno, a loro volta nastrati in 12 plichi da kg. 1, gr 200 (duecento grammi) di “hashish” in 2 panetti recanti l’immagine della “Tour Eiffel”, due bilancine elettroniche di precisione, materiale atto al confezionamento delle dosi ed € 1.910 in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, ed il tutto, è stato sequestrato. il valore delle sostanze è stimato in € 116.170.