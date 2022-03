(DIRE) Roma, 3 Marzo – “Le case sono un bene prezioso per gli italiani, non un limone da spremere. Forza Italia è contraria a ogni revisione degli estimi catastali che possa ipotizzare inasprimenti fiscali. La casa non si tocca, si tutela”. Lo scrive in una nota Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia. (Com/Pol/ Dire) 21:28 03-03-22