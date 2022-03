Forlì, crolla un edificio adibito ad allevamento di suini

Questa mattina è crollato un edificio di circa 320 mq utilizzato per l’allevamento di maiali. Il fatto è accaduto intorno alle 6 in località Pian di Spino, a Civitella di Romagna, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti con 7 mezzi, tra cui il Carro Crolli, e il Gruppo Operativo Speciale del movimento terra (GOS), riuscendo a mettere in salvo un centinaio di maiali. In supporto, sono giunte anche diverse unità dal distaccamento di Rocca San Casciano. Presenti sul posto anche i Carabinieri, Arpae e Ausl.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78145