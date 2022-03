Giappone. Domande interventi di Welfare salgono del 5% nel 2021

(DIRE) Tokyo, 3 Mar. – Secondo quanto riportato nel rapporto preliminare del ministero della Salute e del Welfare diffuso in giornata, il numero di domande di interventi di assistenza e sussidi in Giappone è aumentato di circa il 5% rispetto all’anno precedente a 235.063 nel 2021, in aumento per il secondo anno consecutivo. Il numero delle famiglie assistite con sussidi mensili è cresciuto dello 0,4% a 1.644.884, di cui oltre il 55% composte da anziani di età superiore a 65 anni. “A causa dell’impatto della pandemia di coronavirus sull’economia, la situazione occupazionale versa ancora in uno stato di difficoltà che si riflette sul reddito e sullo stile di vita delle fasce più deboli della popolazione”, si legge nella sezione introduttiva del rapporto. (Jief/Dire) 08:56 03-03-22