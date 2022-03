Guerra Ucraina-Russia, riprendono i negoziati

Ripartono i negoziati tra Ucraina e Russia, quest’ultima ha annunciato delle “pause” nelle operazioni dell’esercito, per permettere l’evacuazione dei civili dall’Ucraina. La Farnesina intanto ha intimato nuovamente agli italiani di lasciare il Paese. A detta di Macron, Putin non si fermerà.

Come riporta Sky tg 24, il Presidente russo ha infatti dichiarato: “L’operazione speciale” in Ucraina “è condotta in accordo con i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo”. Mosca chiede la neutralità del Pese e l’indipendenza del Donbass, mentre Kiev il “cessate il fuoco”. Purtroppo continuano le stragi di civili, almeno 22 sono i morti, a cause di bombe che hanno colpito scuole e edifici privati della città di Chernihiv.