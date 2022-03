Rosolini (Sr). Atti persecutori nei confronti della ex compagna. Arrestato

Comando Provinciale di Siracusa – Rosolini (Sr) , 03/03/2022 11:50

I Carabinieri della Stazione di Rosolini, a conclusione di indagini condotte in collaborazione con personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto, hanno arrestato un 31 enne avolese, per atti persecutori in danno della ex compagna. La donna ha trovato il coraggio di denunciare più volte ai Carabinieri il comportamento molesto dell’uomo che consisteva in centinaia di chiamate e messaggi giornalieri e in veri e propri appostamenti sotto la sua abitazione.

I comportamenti dell’uomo l’hanno costretta a cambiare le proprie abitudini di vita per scampare alle pressioni dell’ex. L’intervento tempestivo dei Carabinieri e della Procura della Repubblica di Siracusa ha quindi interrotto questa spirale di violenza psicologica con l’arresto dell’uomo che è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.

L’attenzione verso questi reati gravissimi e odiosi è sempre molto alta e le relative indagini sono una priorità per l’Arma dei Carabinieri che invita tutte le vittime a denunciare senza esitazione.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/atti-persecutori-nei-confronti-della-ex-compagna.-arrestato