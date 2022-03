Ucraina. Slitta a domani ordinanza Protezione Civile per accoglienza

(DIRE) Genova, 3 Mar. – Non sarà firmata questa sera l’ordinanza nazionale di Protezione civile per l’accoglienza dei profughi ucraini, ma domani nel primo pomeriggio. Secondo quanto risulta all’agenzia Dire, è stata, infatti, aggiornata alle 12 di domani la conferenza dei presidenti di Regione che sarà preceduta, in mattinata, da un tavolo tecnico di Protezione civile. L’accordo, in ogni caso, è quasi definito con la gestione degli alloggi che dovrebbe essere affidata alle Prefetture e tutti gli altri aspetti che saranno gestiti dai presidenti di Regione e dai loro assessori, in qualità di commissari delegati. (Sid/ Dire) 17:36 03-03-22