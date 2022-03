USA: arrestato pilota ubriaco mentre l’aereo sta per partire

L’aereo della Jet Blue trasportava 150 passeggeri. Il volo è ripartito dopo oltre 4 ore

Mercoledì mattina doveva essere un normale volo dall’aeroporto internazionale di Buffalo Niagara, New York, ma rischiava di trasformarsi in una tragedia, evitata appena in tempo dall’intervento delle forze dell’ordine. Il pilota di una compagnia aerea low-cost è infatti stato arrestato quando era ormai pronto al decollo del volo 2465, perché completamente ubriaco.

Gli uomini della polizia hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio appena prima che l’aereo si alzasse con rotta a Fort Lauderdale, in Florida, mettendogli le manette ai polsi, dopo essere stati avvertiti dai colleghi della Transportation Security Administration, pochi minuti prima della partenza, preoccupati per la sicurezza delle oltre 150 persone che si trovavano a bordo, tra equipaggio e passeggeri, accortisi che qualcosa non andava.

Arrivati di gran carriera al gate E6, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli agenti hanno portato via il 52enne, con l’accusa di ubriachezza sul posto di lavoro. Il portavoce della Niagara Frontier Transportation Authority ha confermato che un membro dell’equipaggio è stato arrestato mercoledì mattina, tenendo a precisare che aveva un tasso quattro volte il limite legale per i piloti per volare.

