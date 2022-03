Aiea, centrale nucleare: non ci sono rischi

Nono giorno di guerra in Ucraina. Dopo l’aggressione russa contro la centrale nucleare di Zaporizhzhia, una delle più granfi d’Europa, l’AIEA, Agenzia Onu per l’energia atomica, fa sapere che non sono state compromesse le attrezzature essenziali nell’incendio causato dagli attacchi. “Il personale dell’impianto sta prendendo misure per la sua messa in sicurezza” questo il post sulla sua pagina ufficiale di Twitter, l’AIEA. In precedenza erano stati i russi ad avvertire riguardo la situazione sotto controllo qualche ora dopo la “presa” della centrale nucleare. (foto di repertorio)

