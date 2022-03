Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali: il commento di Giusy Versace

“Nel mondo antico, durante le Olimpiadi, si fermavano persino le guerre grazie alla ‘tregua olimpica’ ”

In occasione dell’inaugurazione della 13esima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali di Pechino, al via da oggi al 13 marzo, Giusy Versace esprime il suo pensiero sulla situazione attuale e manda il suo incoraggiamento agli atleti.

“Non è certamente il clima migliore con cui oggi si alza il sipario sulla tredicesima edizione dei Giochi Paralimpici Invernali. La scelta del Comitato Paralimpico Internazionale di escludere gli atleti russi e bielorussi, seppur comprensibile vista la tensione di questi giorni, ha finito col gettare addosso agli atleti le responsabilità dei loro governi scellerati. I valori dello Sport, del resto, sono quelli della fratellanza, della solidarietà e della competizione positiva. Basti pensare che nel mondo antico, durante le Olimpiadi, si fermavano persino le guerre grazie a quella che veniva definita ‘tregua olimpica’: concetti ampiamente espressi anche dal presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons oggi nel suo discorso inaugurale”.

“Sono certa del fatto – conclude la Versace – che i nostri 32 magnifici atleti, capitanati dal portabandiera Giacomo Bertagnolli, sapranno emozionarci con le loro gesta atletiche e, al tempo stesso, essere messaggeri di pace. Tutta Italia, me compresa, non farà mancare il supporto alla Delegazione Azzurra e al presidente del Comitato Paralimpico Italiano, Luca Pancalli, a cui va il nostro più grande in bocca al lupo”.

