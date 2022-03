Covid. Bollettino: 38.095 nuovi casi e 210 decessi

(DIRE) Roma, 4 Mar. – Sono 38.095 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 41.500) e 210 i decessi (ieri 185) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 12.948.859 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti), mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 155.609. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 11.769.463, mentre quelle attualmente positive sono 1.023.787. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 388.000. Il tasso di positività, ieri all’9,6% sale al 9,8%. Sul fronte del sistema sanitario prosegue ancora l’allentamento della pressione sugli ospedali. Nei reparti ordinari i pazienti ricoverati sono 9.297 (ieri 9.599); mentre sono 625 (-29) le persone che si trovano nelle terapie intensive con 31 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si contano 1.013.865 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia è prima per numero di nuovi contagiati (4.326), seguita dalla Puglia (3.888) e dal Veneto (3.769). (Mab / Dire) 17:50 04-03-22