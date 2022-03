Paesi Consiglio Artico boicottano il vertice di Maggio

21:30 – I ministeri degli Esteri di Canada, Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e USA hanno annunciato che boicotteranno la seduta. La Russia aveva programmato l’incontro per il mese di Maggio nella città di Arkhangelsk, in quanto paese presidente del Consiglio Artico.

“Alla luce delle flagranti violazione commesse dalla Russia, i nostri rappresentanti non si recheranno in Russia per le riunioni del Consiglio Artico“.

Michael Mann, inviato speciale dell’Unione Europea per l’artico ha affermato tramite Twitter: “L’unità internazionale è cruciale di fronte all’aggressione russa non provocata contro l’Ucraina” (Fonte Ansa).