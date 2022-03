Reggio Calabria, ci “lascia” Enzo Vacalebre

Reggio Calabria piange oggi la morte di Enzo Vacalebre, numero uno di Alleanza Calabrese. Scomparso in maniera improvvisa quest’oggi a soli 67 anni. Enzo Vacalebre si è sempre battuto per la città si era definito definito “ultimo tra gli ultimi”. Fu lui a segnalare per primo quanto avvenuto nella vicenda del caso Miramare. Fu lui ad organizzare le prime proteste della cittadinanza reggina. Ma sono state tante le sue battaglie in città e molteplici le sue iniziative, mai sopra le righe, ironiche, sempre pungenti ma mai offensive. Il suo amore per Reggio Calabria, la sua lealtà verso gli amici, la sua immensa disponibilità nell’aiutare gli altri e la sua onestà intellettuale giustificano ampiamente il sentimento di sgomento che chi ha avuto il privilegio di conoscere Enzo Vacalebre avverte in questo triste momento. Sentite condoglianze a tutta la famiglia. Buon viaggio Enzo….

Fabrizio Pace