Reggio Calabria: “Donne e Diritti – oltre l’indignazione”, riflessione e impegno sociale al Castello Aragonese

Presentato a Palazzo San Giorgio il calendario di iniziative legate alle celebrazioni della Giornata internazionale della Donna promosse dal Comune insieme alle associazioni UDI e Anassilaos

È stato presentato nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il calendario di iniziative in programma tra il 6 e il 12 marzo in occasione delle celebrazioni legate alla Giornata internazionale della Donna. “Donne e Diritti – oltre l’indignazione”, questo il titolo della manifestazione promossa dalle associazioni UDI e Anassilaos in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria (Assessorati all’Istruzione, Cultura e Politiche di genere) e la Commissione comunale Pari Opportunità, che andrà in scena nella suggestiva cornice del Castello Aragonese. Un cartellone ricco di momenti e spazi di confronto, approfondimento culturale e riflessione sul tema dei diritti e sul percorso compiuto dalle donne negli ultimi anni, non solo a livello locale e nazionale ma allargando l’orizzonte anche sul fronte internazionale, con un occhio particolare rivolto, naturalmente, al conflitto tra Russia e Ucraina che sta scuotendo l’Europa.

All’incontro hanno preso parte il Sindaco f.f., Paolo Brunetti, l’assessora all’Istruzione, politiche educative e cooperazione internazionale per la promozione dei diritti umani, Lucia Anita Nucera, l’assessora alla Politiche di genere, Angela Martino, la consigliera comunale, Ersilia Andidero, la presidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ente, Teresa Pensabene, in rappresentanza di UDI e Anassilaos, Laura Cirella e Stefano Iorfida e la professoressa, Daniela Scuncia.

“Il tempo dell’indignazione è finito – ha detto l’assessora Nucera – occorre andare oltre e impegnarci, tutti, sulle tematiche legate ai diritti della donna non solo in concomitanza dell’8 marzo ma ogni giorno. Stiamo lentamente e faticosamente uscendo dal periodo di crisi scatenata dai due anni di pandemia in cui le donne hanno pagato un prezzo enorme, sia sul piano lavorativo che su quello personale, con un aumento notevole dei casi di violenza domestica che si è registrata proprio in questo periodo, anche nel nostro territorio. Il percorso che ormai da anni ci vede impegnati come amministrazione al fianco delle associazioni che quotidianamente si battono su questo fronte, come UDI e Anassilaos che ringrazio per il grande sforzo organizzativo e per i contenuti che da sempre riescono a proporre e veicolare, vuole ribadire la centralità di questi argomenti e l’esigenza di promuovere costantemente cultura, conoscenza e informazione sui terreni dei diritti e della parità di genere. Un cammino che deve nutrirsi necessariamente – ha poi concluso la rappresentante di Palazzo San Giorgio – di arte, storia e letteratura, nel quadro di un percorso che intende anche sottolineare, tra le altre cose, il ruolo fondamentale che le donne da sempre svolgono in Calabria non solo a livello sociale ma anche per l’economia del territorio”.

Comunicato Stampa