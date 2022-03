Reggio Futura piange la scomparsa di Enzo Vacalebre

In un mondo in cui gli interessi spesso hanno la meglio sugli ideali, tu hai sempre camminato controcorrente, non rinnegando mai i valori fondanti della tua comunità militante, valori che hanno reso di te un uomo con la schiena dritta, fino all’ultimo giorno. Oggi, in segno di cordoglio, Reggio Futura abbruna le proprie insegne. Onorati di essere stati tuoi amici, piangiamo la tua prematura dipartita e ci uniamo al dolore della tua famiglia: fai buon viaggio, Enzo, e che la terra ti sia lieve.

Il Presidente, Italo Palmara