Ucraina. Più di 400 famiglie disposte ad accogliere

(DIRE) Potenza, 4 Mar. – Sono più di 400 le famiglie lucane che a oggi hanno dato la propria disponibilità a ospitare profughi ucraini. Lo rende noto il garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Basilicata, Vincenzo Giuliano, che ha costituito una rete regionale di solidarietà composta dall’ufficio del garante, dall’Anci, dai sindaci di Viggianello, Bella e Lauria e da molte associazioni lucane. Per Giuliano ci vuole “un cambiamento di paradigma” per l’accoglienza: “Qualora le famiglie non bastino – sostiene Giuliano – allora si farebbe ricorso all’istituto dei Sai e dei Cas, e non il contrario. Questo è quanto si chiede per una risposta più immediata e un approccio più umano all’emergenza”. Innanzitutto “perché i posti all’interno dei Cas sono limitati – dice – inoltre l’accoglienza in una famiglia garantirebbe un calore umano quanto più necessario in questo momento di estrema difficoltà delle donne e dei bambini in fuga dalla guerra”. Giuliano chiede strumenti per agevolare la comunicazione dei nuovi profughi con la popolazione, il reclutamento di interpreti e mediatori culturali, tablet o smartphone con le applicazioni di traduzione simultanea per facilitare uno scambio dialogico tra i rifugiati e le persone con cui dovranno interagire. (Com/Anm/Dire) 16:48 04-03-22