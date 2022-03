8 Marzo, Biesse in occasione della giornata dedicata alla donna promuove due incontri  importanti

L’otto marzo in occasione della giornata dedicata alla donna l’associazione Biesse promuove due incontri importanti. Ore 11.00 in collegamento online con l’istituto Superiore d’istruzione Inpallomeni Milazzo Progetto Biesse “Giustizia e Umanità Liberi di Scegliere”, con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania Roberto Di Bella, prosegue senza sosta l’imoegno nelle scuole sui temi di legalità e giustizia partendo dal valore più importante “la libertà bene principale per ognuno di noi. Parleremo delle tante storie di vita vera di giovani ragazze raccontate nel libro scritto dal Giudice Di Bella. Ore 15.00 presso la casa circondariale G. Panzera afferma la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia – incontreremo le donne detenute del G. Panzera sono circa 25 a loro dedicheremo la nostra attenzione con l’omaggio di alcuni libri scritti dal nostro socio Domenico Romeo che esaltano la figura femminile in tutta la sua bellezza, un momento di convivialità con dolci offerti come ogni anno da Giovanni Beninnato piccole golosità. Le donne sono l’altra metà del cielo, insieme alle detenute ricorderemo anche in questo momento storico le tante, madri, mogli, nonne dell’Ucraina che hanno dovuto abbandonare tutto per mettere in salvo i propri figli a loro va il nostro più grande abbraccio, con la speranza che le armi possano tacere prima possibile e che possa prevalere l’umanita’.

Comunicato Stampa