Anche la CNN sospende le trasmissioni dalla Russia

Anche la CNN si aggiunge alla lista delle testate giornalistiche che hanno deciso di sospendere temporaneamente la copertura dell’informazione dal territorio russo. Ciò in seguito alla legge adottata da Mosca che prevede fino a 15 anni di carcere per la diffusione di notizie false. Avevano precedute la CNN nella stessa scelta altri grandi media: BBC, la canadese CBC e Bloomberg. Ieri erano stati anche bloccati bloccati anche Facebook e Twitter, ormai i due social network sono fonte d’informazione generica in tutto il mondo.

FR