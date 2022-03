Anche la RAI sospende i servizi dalla Russia

Anche la RAI ha deciso, così come altri grandi media internazionali avevano già fatto nei giorni scorsi, di fermare l’informazione dal territorio russo. L’apprensione dell’emittenze nazionale italiana riguarda le ultime disposizioni dettate dal Governo di Mosca in relazione a quello che viene considerato informazione scorretta o fake news. Reato che al momento in Russia può costare anche 15 anni di carcere. Le notizie dalla Russia verranno quindi adesso recuperate da sedi RAI in paesi vicini o in collaborazione con altri media. Un ruolo importante lo avrà sicuramente la rete internet. La notizia è stata diffusa dal sito ufficiale della RAI.

