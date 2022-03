Ucraina. Tregua e corridoio umanitario dalle 10 di oggi

E’ il nono giorno di guerra in territorio ucraino. Dalle 08.00 di questa mattina, ora italiana, in Ucraina Mosca ha informato di aver dato vita ad una tregua per l’utilizzo di un corridoio umanitario. Il provvedimento annunciato dal Ministero della Difesa russo segue quanto annunciato già nel negoziato sorso. Il cessate il fuoco attivato per consentire in sicurezza l’uscita dei civili dalle città di Mariupol e Volnovakha attualmente sotto assedio. Le due città stanno resistendo all’avanza russa ma sono divenute molto pericolose per i civili. Il provvedimento potrebbe essere visto come una prima fase di distensione nei rapporti tra Kiev e Mosca oppure in maniera totalmente inversa, ossia la tregua, come preludio ad un’intensificazione delle azioni militari nei due centri in questione. Da qui la necessità di evacuare il numero maggiore di civili per cercare di limitare morti innocenti.

FMP