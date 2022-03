Sapri (Sa). Artificieri dell’EI impegnati in rimozione di bomba della II Guerra Mondiale

10.30 – A Sapri, in Campania in provincia di Salerno, gli artificieri dell’Esercito, in forza al 21° Reggimento Genio Guastatori, hanno iniziato le operazioni di bonifica di una bomba d’aereo statunitense sganciata durante della Seconda Guerra Mondiale dal peso di 500 libbre e fortunatamente inesplosa. La zona di Sapri è stata messa in sicurezza con la collaborazione delle istituzioni locali, sono state fatte allontanare le famiglie che risiedono in ben 18 strade limitrofe, potranno rientrare solo alla fine delle operazioni di rimozione dell’ordigno bellico. Sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Sapri e Praia dalle ore 09.30 alle ore 12.10.

