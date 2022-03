10.40 – I due colossi economici Visa e Mastercard si allineano al resto dei grossi gruppi per quel che riguarda le sanzioni alla Russia dall’Occidente. Mastercard ha fatto sapere che le sue carte emesse dalle banche russe non saranno più supportate dalla sua rete e qualsiasi carta emessa al di fuori del Paese non funzionerà nei negozi o bancomat russi. Visa ha affermato che sta lavorando con clienti e partner in Russia per cessare tutte le transazioni (cit RAI TV).