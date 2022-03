Covid. Bollettino: 22.083 nuovi casi e 130 decessi

(DIRE) Roma, 7 Mar. – Sono 22.083 i nuovi casi di positività al Covid-19 (ieri 35.057) e 130 i decessi (ieri 105) registrati in Italia nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Dall’inizio dell’epidemia sono 13.048.774 le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e deceduti),mentre da febbraio 2020 il numero totale delle vittime è pari a 156.017. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 11.884.397, mentre quelle attualmente positive sono 1.008.360. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 188.274 (ieri 296.246). Il tasso di positività, ieri al 11,8%, oggi è all’11,7%. Sul fronte del sistema sanitario sono 610 i pazienti in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri (603). I ricoveri nei reparti ordinari sono 8.989, 161 in più rispetto a ieri. (Mab/ Dire) 18:38 07-03-22