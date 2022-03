PA. Brunetta: Rendere più attrattivo il brand pubblica amministrazione

(DIRE) Roma, 7 Mar. – “Semplificare e tracciare non basta ancora. Per cambiare la Pubblica amministrazione è fondamentale il capitale umano. Oggi l’età media dei dipendenti pubblici è alta, oltre i 50 anni, e il livello di competenze digitali non è adeguato alla sfida della transizione che dobbiamo raccogliere. Io penso sia il momento di migliorare il senso di appartenenza alla Pa, la brand awareness. Trasparenza, performance, formazione, semplificazioni: ora stiamo invertendo la rotta. Dobbiamo rendere il brand più attrattivo”. Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo oggi a Roma al phygital meeting promosso da Ambrosetti, dedicato a “Capitale umano, formazione e digitalizzazione: le sfide della Pa a sostegno della crescita e competitività dell’Italia”. “Il piano strategico di formazione che abbiamo lanciato a gennaio – ha ricordato il ministro – prevede il progetto ‘PA 110 e lode” per offrire a tutti i 3,2 milioni di dipendenti pubblici la possibilità di iscriversi a corsi di laurea, specializzazioni e master a condizioni agevolate, e il progetto Syllabus per la formazione digitale, in collaborazione con i maggiori top player mondiali, che metteranno a disposizione i loro pacchetti formativi. Più formazione, grazie ai nuovi contratti di lavoro, significa ora miglioramenti di carriera e di retribuzione. Si è anche concluso l’invio della prima newsletter ai dipendenti pubblici, Parliamo. Bisogna raccontare ciò che stiamo facendo. Serve un dialogo continuativo con i lavoratori. A questo piano si affianca il rafforzamento di Formez PA e della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna), che sempre di più sarà l’incubatore della migliore cultura di governo, capace di formare l’alta burocrazia secondo i migliori standard internazionali. È stato un anno straordinario di lavoro, di continui strappi innovativi. Per qualificare la Pubblica amministrazione e qualificare il Paese”. (Rai/ Dire) 17:19 07-03-22