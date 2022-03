Reggio Calabria, la Collezione Civica si arricchisce di una nuova acquisizione: l’opera pittorica “Gioco di Forme” del Maestro Ugo d’Ambrosi

Mercoledi 9 marzo in Pinacoteca Civica la commemorazione del Maestro D’Ambrosi e la donazione dell’opera alla presenza dell’Assessora alla Cultura Irene Calabrò

Si terrà mercoledì 9 marzo 2022 alle ore 16:00 presso la sala conferenze della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, la commemorazione di Ugo D’Ambrosi, già docente del Liceo artistico “Mattia Preti” e dell’Accademia di Belle arti di Reggio Calabria, in occasione del 1° anniversario della sua scomparsa.

Il Maestro ha fatto parte della generazione dei pittori informali per più di mezzo secolo, durante il quale ci ha lasciato un considerevole corpus di opere (oli, incisioni, collages) molte già esposte in importanti istituzioni museali italiane, versando nell’attività creativa ogni sua attenzione di uomo, ogni sua possibilità di intelligenza e di sentimento. Nativo di San Valentino Torio (SA) ha vissuto la sua maturità artistica nella Città di Reggio Calabria, dove vi ha operato fino alla sua scomparsa, per tanto tra i suoi ultimi desideri vi era quello che una delle sue opere potesse entrare a far parte della Collezione Civica del comune di Reggio Calabria.

Promotrice dell’evento è l’Associazione Culturale Meissa, organizzazione impegnata nella promozione culturale e dell’arte in tutte le sue forme sul territorio reggino e regionale, che su coordinamento del Comune di Reggio Calabria si è prodigata per la realizzazione del momento commemorativo.

Per l’occasione la famiglia dell’artista donerà l’importante capolavoro di arte contemporanea dal titolo “Gioco di Forme”, realizzata con tecnica mista, nel 2019 dal maestro D’Ambrosi.

Interverranno l’Assessore alla cultura e al turismo del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò, la Professoressa Roberta Filardi, docente di storia dell’arte del Liceo artistico “M. Preti – A. Frangipane” di Reggio Calabria e la Dott.ssa Antonella Aricò, responsabile didattica e beni culturali dell’Associazione Culturale Meissa.

Comunicato Stampa