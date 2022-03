Ucraina. Germania: prudenza su sanzioni a Mosca nel settore energetico

(DIRE) Bruxelles, 7 Mar. – “Il governo federale ha lavorato per mesi nello sviluppare con urgenza insieme ai partner dell’Unione Europea delle alternative all’energia russa, ma non è un’operazione che può essere fatta dalla sera alla mattina, ed è una decisione consapevole da parte nostra permettere di continuare le attività delle nostre imprese nel campo delle forniture di energie con la Russia”. Lo ha affermato Il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una dichiarazione ufficiale intervenendo sull’opportunità di applicare nuove sanzioni alla Russia nel settore dell’energia dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. “L’Europa ha intenzionalmente escluso i rifornimenti di energia dalla Russia nelle sanzioni adottate contro questo Paese, forniture vitali per lo svolgimento dei servizi essenziali nella vita quotidiana dei nostri cittadini”, ha continuato Scholz. Le sanzioni in fase di definizione colpirebbero direttamente le importazioni di gas e petrolio dalla Russia per incidere maggiormente sui settori strategici dell’economia del Paese. (Pis/ Dire) 19:11 07-03-22