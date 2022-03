Ucraina. Sala stima a Milano 40.000 profughi, 2.500 i russi

(DIRE) Milano, 7 Mar.- “Difficile dire quanti profughi arriveranno” dall’Ucraina, ma se nella Città metropolitana di Milano ci sono 22.000 cittadini ucraini, se ognuno richiamerà almeno un paio di parenti, saranno circa 40.000 le persone che andranno accolte. “Ce la faremo grazie alla sinergia tra pubblico e privato- dice il sindaco Giuseppe Sala relazionando in Consiglio comunale- il cuore generoso della città, che non si tirerà indietro, si è stretto intorno ai nostri fratelli colpiti dalla violenza”. Come ricorda Sala, invece, i russi a Milano- città gemellata con San Pietroburgo- sono circa 2.500. “La città mantiene un rapporto di solida collaborazione con il Consolato generale della Federazione Russa- aggiunge- che ha favorito proficui scambi culturali, commerciali e turistici”. E ogni 9 maggio, al Cimitero Maggiore, “insieme al Consolato generale rendiamo omaggio agli otto soldati sovietici caduti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale”. Inoltre, “Milano riconosce il grande contributo dato dalla Russia alla liberazione dell’orrore nazifascista”, ma “auspica la rapida fine dell’operazione militare decisa da Putin”. Perché “il ripudio delle guerre di aggressione è essenziale per rendere le nostre società più aperte, più integrate e più libere. Milano continuerà con forza, in ogni modo possibile, a chiedere la pace per l’Ucraina- conclude Sala- una Nazione amica, alla quale vanno assicurati integrità territoriale, diritti, democrazia e libertà, per il bene del suo popolo e del mondo intero”. (Run/ Dire) 18:56 07-03-22