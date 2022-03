Al Teatro Ghione arriva “Finalmente il Varietà”

Progetto solidale a scopo benefico per la ricerca scientifica sulle Pericarditi, in collaborazione con la Federazione Chorus Inside Lazio e tanti artisti

Il 12 marzo 2022 Teatro Ghione ore 20.30

Un varietà del cuore, non solo perché dedicato alla ricerca scientifica sulle Pericarditi ma perché reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi artisti che hanno risposto all’appello della Federazione Chorus Inside Lazio.

A Teatro Ghione il prossimo 12 marzo ore 20.30 arriva lo spettacolo solidale “Finalmente il Varietà”, una serata musicale condotta da Giovanna Bario e Paolo Mellucci, che si pone lo scopo di raccogliere fondi in favore della Onlus Gilp, Gruppo Italiano per la lotta alle pericarditi, realtà attiva nella ricerca scientifica di miocarditi e pericarditi, condizioni infiammatorie cardiache che presentano una serie di sintomi, tra cui spesso è presente la mancanza di respiro, il battito cardiaco accelerato che può essere irregolare (palpitazioni) e il dolore toracico. Una malattia che negli ultimi decenni ha registrato un aumento esponenziale, anche purtroppo in seguito della Pandemia, e sulla quale si sta lavorando molto anche se in Italia esistono pochissimi centri specializzati. A spiegarlo durante la serata solidale sarà

Il Professor Antonio Luca Brucato, Direttore Responsabile di medicina interna del Fatebenefratelli di Milano. Nel corso dell’evento il pubblico potrà applaudire, tra gli altri, le performance di numerosi artisti: il violinista Leonardo Mazzarotto de “La Compagnia del Cigno”, il Maestro Roberto Nicchiotti e l’Oltre Tango, il Coro Prisma, il Coro I Fa Diesis, Note Controvento, Daniele Mei, la scuola di ballo SalsaMundi. Spazio anche alla comicità con Luciano Lembo, Magico Alivernini, che regaleranno alla platea una ondata di buonumore e tanti sorrisi del cuore.

Comunicato Stampa