F1. Le nuove macchine sono troppo pesanti, Alfa e Mclaren “a dieta”

I team chiedono una revisione del limite di 800 kg

(DIRE) Roma, 8 Mar. – Come riconosce la Red Bull, le nuove vetture sono tutte sovrappeso, paffute, non riescono ad adeguarsi al limite degli 800 kg imposto quest’anno dal nuovo regolamento di Formula Uno. “Dobbiamo aumentare il peso complessivo consentito a beneficio di questo sport”, dice Christian Horner, boss della Red Bull. Il motore è più pesante, le ruote passano da 13 a 18 pollici e si aggiungono nuovi elementi di sicurezza al telaio: le monoposto hanno guadagnato in media 43 kg, e sono, per ora, più lente rispetto al passato. Fatto sta che sia l’Alfa Romeo, sia, a quanto pare, la McLaren, hanno messo a dieta le proprie vetture e ignorano le richieste degli altri di alzare la soglia di peso consentito.

Non vogliono perdere un vantaggio che hanno ottenuto in una lotta leale, poiché è una regola nota da mesi e che è stata già ritoccata inizialmente. Ma per approvare “una nuova modifica del limite di peso, che è il piccolo problema che abbiamo”, dice Marko, prima dell’inizio della stagione, otto delle dieci squadre devono dare l’ok, oltre alla F1 stessa e la FIA. Inoltre il problema del tetto di budget, ribassato quest’anno a 140 milioni, fa abbassare la percentuale di rettifiche al volo. (Res/ Dire) 09:57 08-03-22