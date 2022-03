21:20, 08 Marzo – L’amministratore delegato di McDonald’s, Chris Kempczinski, ha annunciato che tutti gli 850 fast food chiuderanno temporaneamente.

“I valori in cui crediamo ci portano a non poter ignorare l’inutile sofferenza umana che si sta verificando in Ucraina”.

Il CEO ha spiegato che l’azienda continuerà a pagare i 62 mila dipendenti che hanno lavorato per il marchio, inoltre ha aggiunto che è impossibile prevedere quando riapriranno. (fonte adnkronos)