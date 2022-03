Jeans Made in Genova: i workshop di CNA Federmoda per Genova Jeans

Da dove nasce

CNA Federmoda ha aderito alla prima edizione di Genova Jeans e vuole contribuire allo sviluppo – previsto dal Piano Caruggi del Comune di Genova* – di un distretto del Jeans lungo la neonata Via del Jeans (che comprende Via Pré, Via del Campo, Via di Fossatello, Via San Luca). *Assessorato al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo Vallate, Grandi Eventi, Centro Storico

Nasce così il progetto “Jeans Made in Genova”, che si articola in due fasi:

1) fase informativa/divulgativa: 4 workshop tra marzo e giugno 2022 presso l’Istituto Duchessa di Galliera di Genova e fruibili in streaming, tenuti da imprenditori di successo nel settore moda e sostenibilità;

2) fase formativa: un percorso formativo progettato e gestito da CNA Ecipa, la scuola di formazione di riferimento del Sistema CNA, in coordinamento con i Partner di GenovaJeans.

I workshop e il percorso formativo sono aperti ad artigiani, sarti che vogliono diversificare la produzione o specializzarsi nel settore dei jeans e/o studenti, giovani o persone interessate e

motivate a iniziare un percorso formativo in questo settore, intraprendendo un’attività non limitata all’abbigliamento, ma estesa naturalmente agli accessori e all’arredamento.

Dove

I workshop si svolgeranno in presenza presso l’IISS Duchessa di Galliera (Corso Mentana 27-16128, Genova). A causa delle restrizioni Covid la partecipazione in presenza presso l’Istituto Duchessa di Galliera è limitata a 20 persone (con Green Pass Rafforzato). Per la fruizione in streaming verrà fornito il link.

La partecipazione è gratuita. L‘iscrizione è necessaria per la partecipazione in presenza e per ricevere il link allo streaming. Per iscriversi cliccare sul link di seguito del Job Centre del Comune di Genova: https://forms.office.com/r/JafRzNNEMJ

Comunicato Stampa CNA Federmoda