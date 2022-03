Tokyo alza livello di allarme per viaggi in Russia

Matsuno: esortiamo 2.400 giapponesi presenti a lasciare Paese al più presto

(DIRE) Tokyo, 8 Mar. – Il ministero degli Esteri giapponese ha alzato l’allerta per i viaggi dei propri cittadini in Russia al livello 3 su scala di 4, nel timore di possibili disordini nel Paese e tensioni causate dall’imposizione delle sanzioni dalla comunità internazionale. “Esortiamo i circa 2.400 cittadini giapponesi presenti in Russia a lasciare il paese al più presto utilizzando i pochi voli commerciali ancora disponibili. L’ entrata in vigore delle sanzioni sta iniziando ad influenzare pesantemente la vita quotidiana ed è possibile che a breve si iniziano a verificare disordini e tensioni sociali di vario tipo”, ha dichiarato in conferenza stampa il capo segretario di gabinetto e portavoce del governo Hirokazu Matsuno. Riguardo alle aree di confine, Ucraina e Bielorussia, è stata confermata l’allerta massima di livello 4, in cui “ogni tipo di viaggio sul posto è vietato a causa di possibili conflitti militari”. (Jief/Dire) 08:50 08-03-22