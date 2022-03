Vaccino. Sileri: Campagna prosegue, oltre 80% italiani immunizzati

(DIRE) Roma, 8 Mar. – “Andiamo avanti con la campagna vaccinale, abbiamo più dell’80% della popolazione italiana vaccinata, i due terzi di coloro che dovevano fare la terza dose l’hanno già fatta. Numeri non più incoraggianti ma eccezionali. Il virus è ormai piegato, stiamo passando nella fase endemica”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di ‘Storie Italiane’, contenitore di Rai Uno. L’esponente del governo ha poi spiegato che “è chiaro che potrà poi esserci una recrudescenza nel mese di ottobre, ma con la popolazione largamente vaccinata sarà qualcosa di molto più gestibile rispetto a quanto abbiamo osservato nei mesi scorsi”. “Il numero di prime vaccinazioni è calato significativamente- ha poi sottolineato Sileri- e anche l’arrivo di questo nuovo vaccino non ha incrementato in maniera significativa il numero delle prime dosi. In una settimana sono circa 37mila-40mila quelle fatte, prevalentemente nella fascia di età compresa tra i più giovani fino ai 50 anni, poi qualcuno anche di età suoperiore ai 50 anni. Si tratta, comunque, di numeri molto piccoli”. Pierpaolo Sileri ha poi informato che “i posti in terapia intensiva, rispetto ad un mese e mezzo fa, si sono più che dimezzati, si sono ridotti in maniera significativa anche quelli nei reparti di medicina”. Per quanto riguarda Novavax, Sileri ha infine aggiunto: “Non ho mai creduto che potesse essere una soluzione per gli indecisi, se non per poche persone. La verità è che chi non si è vaccinato fino ad oggi, difficilmente oggi si convincerà a farlo. Il che, ovviamente, è un dispiacere, perchè il virus continuerà a circolare e magari saranno quelli che, purtroppo, nel mese di ottobre rischiano di prendersi il virus stesso, che porta in terapia intensiva. Di meno rispetto alle varianti passate ma il rischio esiste sempre. L’invito è dunque quello di vaccinarsi e di fare le terze dosi”, ha concluso. (Fde/Dire) 16:53 08-03-22