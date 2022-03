Allarme mangimi. Scarseggiano le materie prime

Scarseggiano le materie prime nel settore agricolo. Scende in campo la commissione Europea, dichiarando di ricorrere a 450 milioni di euro per prevenire alla crisi Agricola, per via delle interruzioni delle forniture dalla parte dell’ Ucraina, per il settore agroalimentare europeo. Secondo Assalzoo (Associazione Nazionale tra i Produttori di Alimenti Zootecnici), serve un piano per aumentare le coltivazioni in Italia. L’unico aiuto potrebbe arrivare dagli Stai Uniti e Argentina, primi in testa nel settore dell’agricoltura.

A.O