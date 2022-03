Cagliari. Nascondeva la droga nella biancheria da lavare. Arrestato

Nel pomeriggio di ieri i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Cagliari procedevano all’arresto di un disoccupato cagliaritano di 40 anni colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori tenevano da giorni sotto osservazione il pregiudicato, ritenuto custode di un ingente quantità di stupefacente nella sua abitazione del quartiere Sant’Elia.

I poliziotti, fingendosi clienti, sono entrati nell’appartamento dell’uomo. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 40 grammi di cocaina e 680 grammi di hashish in panetti. La droga era nascosta all’interno di alcune calze lasciate in bagno nel cesto della biancheria da lavare.

L’uomo veniva tratto in arresto e accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Cagliari/articolo/10706228916d3fbcf931998116