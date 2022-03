Guerra, sono migliaia i turisti russi bloccati in Thailandia

10:20, 09 Marzo – A causa della cancellazione di voli, della svalutazione del rublo e dei pagamenti bloccati per l’esclusione delle banche dal sistema swift, sono migliaia i turisti russi bloccati in Thailandia. L’invasione dell’Ucraina ha portato conseguenze disastrose per la Russia. Sono circa 7 mila i cittadini russi che vorrebbero tornare in patria da località come Phuket, Koh Samui, Pattaya e Krabi.

Yuthasak Supasorn, capo dell’autorità turistica thailandese ha detto:”Dobbiamo essere dei buoni padroni di casa e prenderci cura di tutti”. Mentre Bhummikitti Ruktaengam, presidente dell’associazione turistica di Phuket afferma:”Abbiamo chiesto agli hotel di ridurre i prezzi e prolungare i loro soggiorni”. Le pesanti sanzioni hanno bloccato le carte Visa e Mastercard Russe, ma alcuni turisti sono riusciti a pagare tramite UnionPay cinese.

Bhummikitti ha aggiunto che anche centinaia di turisti sono rimasti bloccati per la chiusura degli areoporti. Per questo, si sta cercando di riportare i Russi a casa con voli di compagnie aeree del Medio Oriente. Al momento si sta valutando una proposta per permettere i pagamenti di hotel e voli tramite criptovalute. (fonte Il Messaggero)