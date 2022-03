12.00 – Continua il maltempo in alcune regioni del nostro territorio, la stagione invernale sembra non dare tregua a causa del freddo e dal gelo, l’unica eccezione sarà data per oggi Mercoledì 9 Marzo e domani Giovedì 10 Marzo. Da Sabato gli esperti prevedono basse precipitazioni con venti e piogge. Temperature basse per l’arrivo della Primavera, che toccano i 5-7 gradi. Ma nell’Italia settentrionale continua la siccità, difatti non sono previste precipitazioni per i prossimi giorni.

AO