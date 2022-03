Scuola. Insediato al Ministero nuovo Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica

(DIRE) Roma, 9 Mar. – “Abbiamo previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) una linea di finanziamento specifica per diffondere maggiormente la cultura scientifica e tecnologica. Dobbiamo orientare di più studentesse e studenti verso queste discipline e questi percorsi di studio, superando stereotipi e pregiudizi, soprattutto per le bambine e le ragazze”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto questo pomeriggio alla riunione di insediamento del Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica, presieduto dal Professore Luigi Berlinguer. “È necessario promuovere la conoscenza di questi ambiti del sapere già dalla scuola primaria e operare in funzione orientativa anche in accordo con le università. Sono certo che il Comitato che si è insediato oggi produrrà raccomandazioni e linee di indirizzo qualificate per intervenire in maniera mirata e strategica”, ha concluso il ministro. Il Comitato, che è stato ricostituito nella sua attuale composizione dal Ministro Bianchi, da dieci anni opera a supporto del Ministero per individuare azioni di valorizzazione dello studio delle discipline scientifico-tecnologiche e della matematica, con l’obiettivo di orientare al meglio ogni studente e superare gli stereotipi di genere. Il Comitato lavorerà a un ‘Piano STEM’ e offrirà anche la propria collaborazione alla Direzione generale per il personale scolastico per definire linee di indirizzo progettuali per specifici percorsi di formazione dei docenti. (Com/Enu/ Dire) 19:54 09-03-22