Ucraina. L’UE inasprisce le sanzioni verso Russia e Bielorussia

(DIRE) Strasburgo, 9 Mar. – Il Consiglio dell’Unione Europea ha deciso oggi di inasprire ulteriormente le sanzioni verso Russia e Bielorussia con misure verso le persone coinvolte nell’offensiva militare di Mosca in Ucraina. Tra queste, 14 oligarchi e imprenditori russi insieme alle loro famiglie, operativi in settori chiave dell’economia (metallurgia, agricoltura, settore farmaceutico ed industria digitale) e 146 esponenti del Consiglio della Federazione russa, per un totale di 160 persone aggiunte nella lista nera dell’Ue, che conta attualmente 862 persone e 53 entità sanzionate. Tra le altre misure ci sono l’esclusione di tre banche bielorusse dal sistema Swift (Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank), il divieto di transazioni con la Banca centrale della Bielorussia, la fornitura di finanziamenti pubblici per commercio e investimenti nel Paese e il divieto di depositi superiori a 100mila euro per i cittadini bielorussi in Ue. Sul fronte russo, l’Unione Europea ha introdotto ulteriori restrizioni per le comunicazioni via radio e sull’esportazione marittima e ha aggiunto la Russian Maritime Register of Shipping alla lista di aziende con limiti di finanziamento. (Pis/Dire) 18:13 09-03-22