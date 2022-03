Green Pass. Sileri: Importante funzione ma non sarà eterno

(DIRE) Roma, 10 Mar. – “Proseguirà nelle prossime settimane il processo di rimodulazione e rimozione delle misure restrittive adottate per rallentare la circolazione del virus, dai distanziamenti alle mascherine al chiuso, dagli isolamenti alle quarantene, sino al Green pass, che ha svolto una importante funzione nel consentirci di svolgere con maggiore sicurezza le attività sociali ed economiche ma che non può e non deve essere eterno”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Oggi- ha poi ricordato Sileri- è il primo giorno in cui è possibile tornare a fare visita senza limitazioni ai propri parenti ricoverati in ospedale, recuperando quella umanità che purtroppo è stata negata per troppo tempo dall’emergenza pandemica. Gli ospedali, oltre che sicuri, devono essere aperti e umani: potervi accedere per visitare i propri cari è un diritto, ed era dovere del governo, passata l’emergenza, ristabilire questa possibilità”. (Cds/ Dire) 12:04 10-03-22