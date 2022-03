Il cordoglio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria per la tragica scomparsa di Giuseppe Cuzzola

“La Città Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria, a nome dell’intera cittadinanza, esprimono sentimenti di vicinanza e profondo cordoglio alla famiglia Cuzzola per il fatale incidente in cui ha perso la vita il lavoratore Giuseppe Cuzzola. Si tratta di una tragedia immane, che sconvolge e lascia attonita tutta la comunità reggina e in particolare quanti, fra amici e colleghi, conoscevano Giuseppe e le sue doti umane e professionali. In attesa che vengano chiarite le dinamiche di quanto accaduto, ancora una volta torna tristemente d’attualità il gravissimo problema della sicurezza sui luoghi di lavoro che ogni giorno continua a imporre il suo triste e assurdo tributo di sangue. Sulla tutela dell’incolumità e dei diritti dei lavoratori, occorre mantenere altissima l’attenzione, quali valori non negoziabili in una società e in un Paese che vogliano davvero definirsi civili. Tutta Reggio Calabria piange la scomparsa di Giuseppe Cuzzola, rivolgendo un affettuoso abbraccio alla famiglia, ai colleghi e ai compagni di lavoro”. E’ quanto affermano in una nota i Sindaci f.f di Comune e Città metropolitana di Reggio Calabria, Paolo Brunetti e Carmelo Versace.