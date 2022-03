(DIRE) Roma, 10 Mar. – “Tra pochi giorni, in 18 città italiane le Forze dell’Ordine avranno il taser. È un’ottima notizia, fortemente voluta dalla Lega fin dai tempi del mio impegno al Viminale. È per risultati concreti come questo che siamo al governo”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Uct/ Dire) 16:36 10-03-22